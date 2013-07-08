Як уберегти в літній період своє майно від квартирної крадіжки

Чи зростає кількість квартирних крадіжок у літній період, як захистити помешкання від злодіїв та вберегти дитину від хуліганів – відповіді на ці та інші питання в ефірі обласного радіо дала працівник УДСО Луганщини Ольга Соболєва.

Щоб не допустити зростання квартирних крадіжок саме влітку, коли багато громадян виїжджають відпочивати і залишають своє житло без нагляду, капітан міліції Ольга Соболєва дає такі рекомендації щодо організації безпеки свого житла:

- Не пишіть в соціальних мережах, що ви плануєте провести відпустку чи вихідні дні далеко від дому;

- Не залишайте будь-кому ключі від квартири, у тому числі в «обумовленому місці», і не передавайте їх стороннім особам;

- У разі втрати хоча б одного з ключів терміново змініть замок або його внутрішній механізм;

- Не зберігайте в одному місці в квартирі значні суми грошей, ювелірні вироби, обмежте коло осіб, яким відомо, де зберігаються цінності. Якщо все-таки Вам доводиться в квартирі зберігати значні суми грошей або цінні речі, краще обладнати приміщення кнопкою тривожної сигналізації;

- Попросіть сусідів чи родичів доглянути за квартирою, передайте найцінніші речі на зберігання родичам. Створіть ефект присутності в квартирі - увімкніть на середню гучність радіо, залиште включеною нічну лампу - днем її світла з вулиці не видно, а ввечері «вдома хтось буде»;

- Виходячи з квартири, обов'язково зачиняйте вікна;

- Замикайте вхідні двері на всі наявні замки;

- Якщо ж ви їдете на тривалий термін, перепишіть номери побутової техніки та цінних паперів - це полегшить їх пошук;

- На скло можна приклеїти емблему ДСО - вже її наявність наштовхне зловмисника на думку, що до будинку підключена сигналізація, а, отже, і реакція правоохоронців не змусить на себе чекати;

- Встановіть цілодобове спостереження за допомогою засобів технічної охорони.

Крім того, Ольга розповіла про перспективи розробки послуги "Безпека дітей", що буде доступна для луганчан і мешканців Луганської області вже до кінця літа.

Суть новації в тому, що за допомогою трекера в батьків буде можливість спостерігати за своєю дитиною, до того ж, у разі небезпеки, сама дитина зможе викликати на допомогу міліціонерів, що буде безперечним плюсом цієї послуги.

УЗГ МВС України