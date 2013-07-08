Чоловік застрелив дружину і застрелився сам

У Житомирській області чоловік застрелив дружину та застрелився сам.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, 7 липня, 38-річний житель Новоград-Волинського району Житомирської області на дачі приревнував свою дружину та сварився з нею. Під час сварки він вбив свою 26-річну дружину пострілом із зареєстрованої мисливської рушниці. Після цього зловмисник покінчив життя самогубством, вистреливши із тієї ж рушниці собі в груди.

Правоохоронці вилучили зброю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Триває розслідування.