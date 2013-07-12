В Одесі чоловік намагався задушити свого однорічного сина

На Одещині чоловік намагався задушити власного однорічного сина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до Малиновського райвідділу міліції Одеси надійшло повідомлення по лінії «102» про те, що чоловік намагається задушити власного сина.

Як зазначається у повідомленні, жінка повідомила, що в її квартирі лютує колишній співмешканець онуки. Чоловік, перебуваючи на випробувальному терміні, намагався задушити свого малолітнього сина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Виїздом на місце події встановлено, що в даній квартирі разом із бабусею проживає її 23-річна онука зі своїми двома малолітніми дітьми. Переїхала вона до неї відтоді, як пішла від співмешканця.

„Того дня чоловік прийшов, аби з’ясувати стосунки з коханою. Між колишнім подружжям виник конфлікт. В ході сварки зловмисник вчинив бійку та намагався задушити свого однорічного сина”, - зазначається у повідомленні.

Як з’ясувалося, чоловік вже мав проблеми із Законом і був засуджений за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України до 4-х років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Чоловіка затримано. Він перебуває у СІЗО.