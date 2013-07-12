На Львівщині затримали заступника мера міста, який був у „бігах”

На Львівщині за одержання неправомірної вигоди працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно з прокуратурою Львівської області затримали заступника мера одного з райцентрів, який перебував у розшуку.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, місцезнаходження заступника міського голови було встановлено 10 липня, а наступного дня Галицьким районним судом Львова йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Як альтернативу судом визначено заставу в розмірі одного мільйона сорока тисяч гривень.



За одержання неправомірної вигоди посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із конфіскацією майна.



Слідчим управлінням обласної міліції у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 368 КК України проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області 6 червня співробітниками львівської міліції було затримано міського голову одного з районних центрів Львівської області та трьох посадовців за вимагання та часткове отримання хабара в розмірі 2 млн 200 тис. грн. Група посадовців на чолі з міським головою вимагала хабар від групи підприємців за викуп земельної ділянки під будівництво ливарного завод, наданні переваги під час проведення аукціону зі зниженням самої вартості землі та зменшенням у подальшому удвічі інвестиційного внеску до бюджету міськради.

Мера, двох його заступників та керівника аукціонного центру затримали під час отримання першої частини хабара в сумі 1 млн грн.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.368 ККУ (одержання хабара).

За підозрою у скоєнні даного злочину львівська міліція оголосила в розшук заступника мера міста Миколаєва Львівської області Янкевича Василя Івановича, 1955 р. н.

