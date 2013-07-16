У Луганську виявили банду банківських шахраїв

В останні роки після введення одним з найбільших українських банків послуги, що дозволяє знімати гроші в банкоматі без використання картки, Україну буквально захлеснула хвиля шахрайств, жертвами яких стають клієнти банку. Причина - недоробки в системі захисту коштів клієнта, якими користуються шахраї.

«До міліції почали надходити заяви від людей, які стали жертвами шахраїв. Об'єднувало їх дві речі. По-перше, за кілька днів до цього всі постраждалі розміщували оголошення про продаж речей на популярних Інтернет-сайтах (в основному, весільних суконь). По-друге, постраждалі позбулися грошей, що лежали на рахунку в одному і тому ж банку», - розповідає перший заступник начальника ГУМВС України в Луганській області полковник міліції Станіслав Дикий.

Схема шахрайства у всіх випадках була однаковою: відразу після розміщення оголошення, продавцеві дзвонила потенційний покупець. Практично нічого не питаючи про товар, дівчина виявляла бажання його купити. Головне, що цікавило покупницю - чи є у продавця або його близьких банківська картка, на яку вона по передоплаті зможе перевести необхідну суму. Єдине, що потрібно буде зробити продавцю - подзвонити в банк і замовити послугу «Екстрені гроші» (дівчина стверджувала, що інакше гроші не надійдуть на їх рахунок).

Натхнені вдалою операцією, жертви виконували всі вимоги покупниці, не вникаючи, що замовляють послугу, за допомогою якої з їх банківського рахунку можна зняти гроші, навіть не знаючи пін-коду і не маючи картки. Наївні постраждалі були впевнені, що з їх грошима не може нічого трапитися: адже картку вони нікому не давали і пін-код не називали.

«Незважаючи на всю складність розкриття подібних злочинів, - розповідає Станіслав Миколайович, - нам вдалося вийти на слід шахраїв. Ними виявилися жителі Луганської області - дівчата (1983 р.н. і 1991 р.н.) та чоловік (1985 р.н.). Але, вразило нас те, що на момент скоєння злочину, всі вони перебували у місцях позбавлення волі. Відбуваючи покарання в різних областях, вони, об'єднавшись у організовану злочинну групу, за напрацьованою схемою обманювали довірливих співгромадян.

Як встановлено в ході досудового розслідування, організатором і керівником злочинної групи була 30-річна жителька м. Стаханова. Саме їй належала ідея створення шахрайської схеми. Крім того, вона ж і визначала, як розпорядиться отриманими грошима.

Ще одна дівчина, що входила до складу злочинної групи (22-річна мешканка Рубіжного), займалася тим, що знаходила в Інтернеті потенційних жертв. Саме вона дзвонила людям і випитувала всю необхідну інформацію, після чого повідомляла всі дані старшій «колезі».

В обов'язки єдиного чоловіка входив пошук людей, які знімали гроші в найближчому банкоматі, а потім відвозили їх до організатора угрупування.

За місяць злочинної діяльності шахраям вдалося «розвести» як мінімум 10 людей і заробити більше 20 тисяч гривень.

На даний час всім оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 190 КК України. Днями обвинувальний акт буде спрямований суд».