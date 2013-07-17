Поблизу Києва в ДТП 4 особи загинули. Фото

У Київській області під час зіткнення трьох автомобілів загинуло четверо людей, в тому числі двоє дітей, і шість осіб травмовано. В результаті зіткнення два автомобілі загорілися, один з яких згорів повністю.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, аварія сталася 16 липня на автодорозі Київ-Одеса, в районі села Чупира Білоцерківського району.

Очевидці дорожньо-транспортної пригоди зателефонували на всі номери екстреної допомоги і стали гасити автомобілі та допомагати постраждалим до приїзду рятувальників.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та аварійно-рятувальна служба разом з пожежно-рятувальним підрозділом міста Біла Церква.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що водій, громадянин Росії, керуючи автомобілем марки «Порш Каєн Турбо», рухаючись у напрямку міста Одеса, з невідомих причин, виїхав на смугу зустрічного руху, що призвело до зіткнення з автомобілем марки «Тойота Рав 4», який рухався в напрямку міста Київ. У цей час, третій автомобіль марки «ДЕО Нексія», рухаючись в напрямку столиці, зіткнувся із автомобілем марки «Порш Каєн Турбо».

В результаті зіткнення, водій та пасажири автомобіля марки «Тойота Рав 4» (серед яких було двоє дітей) від отриманих травм померли на місці пригоди. Водій та пасажири, що їхали в автомобілі марки «ДЕО Нексія», отримали травми різної тяжкості і були доставлені до міської лікарні міста Біла Церква. Одна із пасажирок знаходиться у тяжкому стані.

Водій автомобіля марки «Порш Каєн Турбо», також, знаходиться у міській лікарні.

Слідчим відділом Головного управління МВС України в Київській області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



Фото: МВС України

Міліція звертається до всіх, хто став очевидцем аварії з проханням зателефонувати до міліції за номером (044) 271-64-71 або 102. «Ваша інформація необхідна для встановлення обставини ДТП», – йдеться у повідомленні.