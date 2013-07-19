У Севастополі перекрито канал розкрадання дизпалива з кораблів

Співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Севастополі цього тижня припинили діяльність організованої злочинної групи, що займалася розкраданням і продажем дизельного палива.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в м. Севастополі, зокрема, біля воріт військової частини було затримано автомобіль зловмисників з викраденими 2 тоннами дизельного палива.

За інформацією начальника УДСБЕЗ УМВС України в Севастополі Андрія Тарасенка, зловмисники діяли в місті близько року.

Вони наперед розподілили ролі і розробили чітку злочинну схему з розкрадання, транспортування, переробки і збуту палива. На підпільні бази паливо надходило з військових частин, автотранспортних підприємств, морських суден, його розкраданням займалися посадовці, до обов`язків яких входить облік і списання ПММ.

Також канали поставок палива формувалися з його надлишків, що утворюються в результаті недоливів на АЗС. Щоб збільшити обсяги палива і адаптувати його до умов експлуатації автотранспорту, зловмисники переробляли його на підпільних базах, а потім реалізовували через мережу нелегальних АЗС за цінами нижче ринкових.

Співробітники УДСБЕЗ встановили, що зловмисники щотижня привласнювали більш як 10 тонн дизельного палива, що було на морських суднах у військових частинах. Розкрадання здійснювалося безпосередньо на причалах, шляхом перекачування палива з бункерів судна в автотранспорт зловмисників. Паливо зловмисники вивозили в нічний час, безперешкодно проїжджаючи через КПП військової частини. Попереду їхнього транспорту рухався легковий автомобіль, водій якого попереджав про наявність на шляху проходження автомобілів міліції.

Паливо, вивезене з військових частин, збувалося на нелегальні бази за ціною близько 7 грн/літр. Після переробки на базах паливо поставлялося в систему нелегальних АЗС, орендовані приміщення в гаражних кооперативах, де реалізовувалося уроздріб водіям маршрутних таксі за 8,5 грн/л. За місяць у нелегальний оборот випускалося 40-60 тонн палива вартістю понад 400 тис. грн.

В результаті проведення обшуків на двох підпільних базах вилучено 17 тонн дизпалива без документів, цистерни, паливні колонки, насоси для перекачування палива, лійки, каністри, чорнові записи, грошові кошти.

Зараз з метою декриміналізації ринку палива в Севастополі проводяться слідчі дії щодо встановлення всього кола причетних до злочинної діяльності осіб, розробляються всі канали поставок і збуту палива підпільними базами ПММ. Щодо зловмисників почато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.