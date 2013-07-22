Цього тижня МВС проведе прийом громадян у 5 регіонах, – міністр

Цього тижня представники МВС проведуть прийоми громадян у Києві та п’яти регіонах України. Про це під час засідання Консультативно-експертної ради заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За словами очільника правоохоронного відомства, наразі організовано проведення прийому громадян в усіх містах України. Починаючи з сьогоднішнього дня прийом розпочався у столиці. З 23 липня прийом громадян розпочнеться у Київській області.

Окрім цього, уже на цьому тижні прийом громадян відбудеться ще у чотирьох регіонах України. Зокрема, як повідомили в Управління зв’язків із громадськістю МВС України, з 25 по 26 липня прийом громадян відбудеться на Луганщині, з 23 по 25 липня у Черкаській та Рівненській областях, а також на Закарпатті.

Керівництвом ДАІ за напрямком своєї діяльності у липні-серпні заплановано здійснення прийому громадян та проведення зустрічей на всій території країни.