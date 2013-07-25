Журналістам Буковини видали спецжилети з написам „Преса”

Керівництво Чернівецької обласної міліції вийшло з ініціативою забезпечити працівників буковинських мас-медіа спеціальними яскравими жилетами з надписом «ПРЕСА».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, урочисто вручив представникам ЗМІ спеціальні жилети, які мають захистити журналістів під час висвітлення масових заходів, очільник УМВС Чернівецької області Олександр Демидов.

«Яскравий колір допоможе з легкістю виділити вас у натовпі, - зазначив Олександр Демидов, - а напис «ПРЕСА» з обох боків говорить про те, що ви знаходитись при виконанні службових обов’язків. Такі додаткові заходи безпеки успішно використовуються і у Європейських країнах. Ми сподіваємось, що використання розпізнавальних жилетів у професійної діяльності журналістів забезпечить безпеку та допоможе оперативно та об’єктивно висвітлювати події під час проведення масових заходів».