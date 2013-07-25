Cуд оштрафував чоловіків, які спровокували конфлікт із ДАІшниками

У Тернополі суд оштрафував двох чоловіків, які в нетверезому стані їхали автомобілем, а після зупинки спровокували конфлікт із працівниками Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв на початку тижня Тернопільський міськрайонний суд.

Зокрема з водія, який керував у нетверезому стані, передбачено стягнути 2 тис. грн, а з пасажира, який, будучи напідпитку, себе агресивно поводив із правоохоронцями, – 170 грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня прокуратура Козівського району розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України стосовно працівника Державтоінспекції Козівського району за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалось нанесенням тілесних ушкоджень місцевому мешканцю.

Попередньо в Козівську районну лікарню звернувся з тілесними ушкодженнями 28-річний місцевий житель, який повідомив, що травми йому заподіяли працівники Державтоінспекції Козівського району. Після зняття побоїв він звернувся із заявою в прокуратуру.

9 липня правоохоронці відкинули звинувачення у побитті жителя Козової працівниками Державтоінспекції. Під час службової перевірки працівники міліції встановили, що 7 липня співробітники ДАІ в Козовій на вул. Б. Хмельницького зупинили автомобіль марки GREA WALL HOVER, оскільки траєкторія руху автомобіля викликала підозру, що водій керує у нетверезому стані.

Інспектори ДАІ запропонували водієві пройти медичне освідчення на вміст алкоголю за допомогою спеціального пристрою, від чого водій відмовився, проте погодився пройти обстеження в районній лікарні.

Однак це, за даними правоохоронців, викликало обурення в пасажира авто, який зухвало та нецензурними словами почав висловлювати своє невдоволення діями працівників міліції, перешкоджав їхнім діям, намагався спричинити їм тілесні ушкодження, навмисно пошкодив службовий транспорт міліціонерів. Згідно із Законом України «Про міліцію», у такій ситуації працівники райвідділу застосували проти порушника заходи фізичного впливу та спецзасоби.

«Як з’ясувалося під час службового розслідування, травми, про які йшлося в повідомленні лікаря, порушник отримав із власної необережності, впавши на асфальт після спроби нанести тілесні ушкодження працівнику ДАІ», – стверджували в міліції.

Медичне освідчення показало, що водій кермував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього було складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Медики також виявили алкоголь у крові пасажира, який спровокував конфліктну ситуацію.