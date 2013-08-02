У жителя Донецька знайшли арсенал зброї

Цілий арсенал боєприпасів вилучили співробітники Ленінського райвідділу міліції м. Донецька у місцевого мешканця в ході санкціонованого обшуку.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у будинку 62-річного чоловіка були виявлені боєприпаси та зброя: набої 5,6 мм – 480 одиниць, гранати ф-1 – 2 шт., 4 запали до гранат, патрони 7,6 мм – 16 шт., набої 9 мм – 6 шт., магазин до автомата АК-47 з набоями 7,62 мм – 15 шт, рушниця 1963 року випуску, пістолет «valtro», а також 3 ножі кустарного виробництва.

Донеччанин пояснив, що дану зброю та боєприпаси він знайшов на звалищах сміття і в лісі в Слов'янському районі Донецької області.

Вилучені предмети направлені на експертизу. Слідчим відділом Ленінського РВ відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років.