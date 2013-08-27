Держслужбовець допомагав розкрадати річковий камінь

24 серпня у Львівській області дільничні інспектори Дрогобицького міського відділу міліції виявили незаконний видобуток річкового каменю із використанням важкої техніки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, у руслі річки Бистриці у селі Залокоть Дрогобицького району дільничні інспектори міліції виявили екскаватор марки «Атлас» та вантажний автомобіль на який завантажувався камінь.

На прибережній зоні річки правоохоронці виявили чотирьох осіб, які складали річковий камінь на вантажний автомобіль. Транспортні засоби, які виявили правоохоронці, були без номерних знаків.

У ході проведення розшукових дій правоохоронці встановили, що представник державної структури, особа в обов’язки, якої входить контроль, нагляд та оберігання водних живих ресурсів спільно з іншими особами здійснювали несанкціоновані роботи у водоохоронній зоні по видобутку річкового каменю без жодних відповідних дозволів та погоджень.

Із місця події вилучено екскаватор та вантажний транспортний засіб. Вказану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по якому слідче відділення Дрогобицького МВ ГУМВС України у Львівській області проводить досудове слідство.