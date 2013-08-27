Захарченко вручив правоохоронцям державні нагороди. Фото

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко урочисто вручив кращим правоохоронцям державні нагороди.



Віталій Захарченко і Віктор Дубовик

Як повідомили УНІАН в Управлінні звуків із громадськістю МВС України, міліціонери отримали високі звання, державні та урядові нагороди, відомчі відзнаки.



Віталій Захарченко і Віктор Ратушняк

З нагоди Дня Незалежності України, за видатні заслуги перед державою кращих правоохоронців було нагороджено відзнаками Президента України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, цінними подарунки від імені голови Верховної Ради України, а також відзнаками МВС.

Віталій Захарченко зазначив, що працівники органів внутрішніх справ впродовж багатьох років доводять свою відданість справі, якій вони покликані служити - захистові прав та свобод громадян, забезпеченню миру і спокою в суспільстві.

«Ми маємо повне право стверджувати, що в цей непростий для країни час, правоохоронці, незалежно від звань і посад, роблять вагомий внесок у розвиток демократичних інституцій та економічне зростання нашої Батьківщини», – наголосив очільник МВС.