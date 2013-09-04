У Житомирі міліція закрила казино

3 вересня у Житомирі працівники міліції закрили масштабне казино, яке було розташоване в більярдному клубі.

Про це УНІАН повідомили в Секторі громадських зв`язків УМВС України в Житомирській області.

Згідно повідомлення, працівники УБОЗ УМВС України в Житомирській області припинили діяльність грального закладу, що функціонував під прикриттям більярдного клубу. Із казино вилучено гральне обладнання, покерні столи та фішки на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Викрили казино під час оперативних заходів та подальшого обшуку в приміщенні більярдного клубу в межах розслідування кримінального провадження, розпочатого раніше за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

У правоохоронців були підстави вважати, що в цьому закладі існують окремі зали для VIP-клієнтів, де провадяться незаконні азартні ігри. Тому 3 вересня близько 22.00 під час обшуку в загальному приміщенні, крім основної зали з більярдними столами для проведення ігор та турнірів з цього виду спорту, знайшли ще й приховані від сторонніх відвідувачів VIP-кімнати. У кожній з них знаходились столи для азартних ігор, зокрема для різного виду карткових покерних ігор.

В одному з підпільних залів на час візиту правоохоронців йшла гра в покер за участі десятьох відвідувачів.

Як з’ясували оперативники, ставки у таких іграх складали від 5 тисяч гривень і вище. До участі залучались, як правило, постійні клієнти або особи, які приходили по рекомендаціям уже перевірених гравців. Серед вилученого із закладу - гральні столи, близько тисячі фішок номіналом від 50 до 10 тисяч, а також чорна бухгалтерія ведення нелегальних турнірів.

Наразі розслідування кримінального провадження триває.