Янукович закликає до кадрового оновлення правоохоронних органів
Президент на Форумі молоді
Президент України Віктор Янукович закликає до суттєвого кадрового оновлення правоохоронних органів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Форумі молоді, що відкрився у Києві у рамках Всеукраїнського фестивалю молоді.
За словами президента, необхідно звернути увагу на підготовку молодих фахівців у сфері національної безпеки. “Мова йде про правоохоронні органи та військові формування. Сьогодні ми чуємо багато нарікань на роботу саме цих органів”, - сказав Янукович.
Він нагадав, що у рамках підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом планується ухвалити нові законодавчі акти, які передбачатимуть суттєві зміни в роботі правоохоронних органів.
“Але я впевнений, законодавча робота - лише частина вирішення того комплексу проблем, які є. Аби докорінно змінити ситуацію, ми маємо провести суттєве кадрове оновлення правоохоронних органів”, - сказав Янукович.
Він зауважив, що саме від навчальних закладів залежить підготовка професійних спеціалістів у цій сфері, і готувати слід не просто висококласних спеціалістів, а й необхідно прищепити їм правильні цінності.