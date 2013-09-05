Стартувала акція для дітей "Лист міліціонеру"

В Україні стартувала широкомасштабна просвітницька акція для дітей "Лист міліціонеру". Про це на брифінгу повідомив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, початок акції співпав з початком навчального року в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

«Акція чи не вперше проводиться в настільки широкому форматі і має виключно просвітницьку спрямованість. Мета заходу - налагодження партнерських і довірливих відносин працівників міліції з підростаючим поколінням, встановлення зворотного зв'язку з молодими людьми, популяризація серед дітей міліцейської праці», - зазначив начальник управління.

За його словами, не менш важливим у проведенні заходу є профілактика причин і умов, що сприяють виникненню негативних явищ у дитячому середовищі.

«За умовами акції всі діти загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл та ліцеїв незалежно від національності та віросповідання - учні 3-5 класів упродовж з 1 вересня по 1 грудня цього року можуть написати свої листи нашим співробітникам. Важливо, щоб творчий лист виражав власні погляди і роздуми дитини. Наприклад, побажання, відгуки або ж власні погляди щодо того, яким має бути справжній міліціонер, а також у яких випадках він може прийти на допомогу», - розповів правоохоронець.

Олексій Лазаренко також підкреслив, що діти можуть написати і поради, яким чином міліціонер повинен спілкуватися з учнями.

Керівник служби зазначив, що об’єм листа не повинен перевищувати одну сторінку, а наприкінці позначатися короткі відомості про автора: його прізвище, ім'я, вік, клас та повне найменування навчального закладу. Роботи слід направляти на електронну адресу підрозділу - ditypolice@mvs.gov.ua.

«Кращі роботи будуть надруковані у відомчому ілюстрованому друкованому виданні «Іменем Закону» і відомчому сайті МВС України», - підсумував Олексій Лазаренко.

Варто зазначити, що дітей, чиї роботи будуть визнані найцікавішими, запросять до МВС для нагородження з нагоди 22-річниці святкування Дня української міліції - 20 грудня цього року.