Одесит вчинив розбійний напад на аптеку

У Суворовському районі Одеси рецидивіст вчинив розбійний напад на аптеку.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, правоохоронці затримали раніше неодноразово судимого 28-річного громадянина, який вчинив розбійний напад на аптеку по вулиці Академіка Заболотного.

За словами затриманого, близько 19.00 він зайшов до аптеки, щоб купити ліки від головного болю, проте побачивши, що в приміщенні є лише жінка-продавець, вирішив скористатися ситуацією: погрожуючи ножем і револьвером, забрав з каси 11 тис. грн.

«Щоб втекти подалі від місця події, зловмисник вирішив скористатися послугами таксі. Проте зовсім скоро таксист запідозрив недобре, і відмовився везти підозрілого пасажира далі. Тоді, щоб заплутати сліди, чоловік став роз`їжджати територією міста і області, пересідаючи з однієї машини на іншу і попутно витрачаючи крадені гроші», - розповіли у відділі.

Як повідомили у міліції, підозрюваний сховався на одній з баз відпочинку сусідньої області, де того ж дня був затриманий працівниками міліції і доставлений до Одеси.

У нього виявлені і вилучені ніж і револьвер системи «Флобер», а також близько 4 тис. грн.

Стосовно підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).