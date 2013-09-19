На Черкащині правоохоронці затримали озброєного злочинця

В Черкаській області правоохоронці затримали озброєного злочинця, який скоїв близько сотні злочинів на території Черкаської, Кіровоградської та Київської областей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, на початку вересня в одному із сіл Звенигородського району невідомий напав на місцеву пенсіонерку та заволодів грошима в сумі понад 1 тис. грн. Потерпіла розповіла правоохоронцям, що вдень до її будинку зайшов незнайомий чоловік, зв’язав їй руки, потім знайшов і зібрав всі заощадження і зник. Бабуся встигла розгледіти обличчя злочинця і запам’ятала його прикмети.

Наступного дня в Звенигородський райвідділ міліції повідомили, що двоє невідомих в масках напали на пенсіонерку та заволоділи грошима в сумі понад 3000 грн. Характер вчинення розбійних нападів вказував, що до скоєння цих правопорушень причетна одна й та сама особа.

Для розшуку зловмисника задіяли співробітників управління карного розшуку. Весь особовий склад райвідділу міліції було переведено на посилений варіант несення служби. Правоохоронцям вдалось встановити що до скоєння розбійних нападів причетний 36–річний раніше судимий місцевий житель. Минулого тижня, оперативники провели затримання підозрюваного.

В нього було виявлено обріз мисливської рушниці, в якого були зведені курки, однак, завдяки професійним діям правоохоронців, злочинець не зміг чинити збройний опір.

На допиті в райвідділі міліції чоловік зізнався, що вчинив останні два розбійних напади. Також повідомив, що протягом п’яти останніх років він скоїв близько сотні злочинів на території Черкаської, Кіровоградської та Київської областей. Затриманий розповів, що за цей час він наніс збитків громадянам на суму понад 400 тис. грн, які витратив на потреби своєї сім’ї.

Наразі речові докази вилучено. Слідчим відділом Звенигородського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.