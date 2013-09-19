У Севастополі міліція затримала крадія номерних знаків

Здійснювати крадіжки автомобільних номерів, зловмисника підштовхнув сюжет, побачений по телевізору. Працівники Нахімовського райвідділу міліції припинило протиправну діяльність зловмисника, який займався крадіжкою державних номерних знаків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, про такий спосіб заробити собі на життя 35- річний житель м. Харкова дізнався з сюжетів новин, а апробувати його вирішив в Севастополі. Адже у вересні в нашому місті ще багато відпочиваючих, на яких зловмисник вирішив заробити. Розрахунок його був простий. Зняти державний номерний знак з автомобіля іноземного громадянина, до лобового скла прикріпити записку «зателефонувавши по такому телефону, ви зможете отримати свій номер за невелику винагороду». Зловмисникові дзвонив потерпілий, він просив перерахувати на свою банківську картку від 500 до 1000 грн. Коли гроші надходили на рахунок, він передзвонював потерпілому і говорив, де той може знайти свій номер. Найчастіше номерний знак знаходився в декількох метрах від авто, прикритий шматком паперу.

Іноземні машини вибирав з однієї причини, їх власники заплатять будь-які гроші, аби повернути свій номер, адже без нього перетнути кордон неможливо, а отримати новий закордоном займає багато часу.

Як розповів заступник начальника Управління - начальник кримінальної міліції УМВС України в м. Севастополі В'ячеслав Аброськін, зловмисника затримали, коли він знімав з банківської карти гроші. Наразі відносно нього розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) КК України. На його рахунку 8 аналогічних злочинів, але у слідства є всі підстави вважати, що їх більше.

Іноземці, яким міліціонери повернули номери, подякували працівникам Нахімовського райвідділу міліції за оперативність і професіоналізм в роботі. Одному з потерпілих необхідно було наступного дня виїжджати за межі України.