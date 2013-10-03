У результаті операції «Мак» відкрито 3 тис. проваджень – МВС

У ході операції ”Мак-2013” працівники органів внутрішніх справ склали 779 протоколів про адміністративні правопорушення та притягнули до кримінальної відповідальності 2674 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег Школьний.

За його словами, фактами виявлених порушень вимог законодавства щодо культивування нарковмісних рослин органами внутрішніх справ зареєстровано 3265 кримінальних проваджень за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Як сказав Школьний, зокрема, працівниками УБНОН Харківської області під час операції було викрито факт незаконного посіву рослин конопель на полі площею 72 га одного з місцевих ТОВ з порушеннями ліцензійних умов. Стосовно керівника підприємства зареєстровано кримінальне провадження за ст. 320 КК України, досудове розслідування в якому завершено і провадження направлено з обвинувальним висновком до суду для розгляду по суті.

За його словами, працівниками ВБНОН УМВС України на Південній залізниці у рамках операції «Мак» вздовж траси Харків - Сімферополь на полі площею 95 га було виявлено між рослинами соняшника незаконний посів конопель. Їх загальна кількість сягнула майже 7 тис. штук.

Даний факт зареєстровано у ЄРДР за ст. 310 КК України.

Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронцями за час операції складено майже 780 протоколів про адміністративні правопорушення. Загальна сума накладених адміністративних стягнень становить понад 138 тис. грн, повідомив Школьний.