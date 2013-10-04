Янукович доручив Клюєву бути на присягі курсантів НАВС
10:32, 04 жовтня 2013Кримінал
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Присягатимуть курсанти 1-го курсу
Президент України Віктор Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Андрію Клюєву взяти участь в урочистих заходах з нагоди приведення до присяги на вірність Українському народові курсантів першого курсу Національної академії внутрішніх справ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.
Як повідомляв УНІАН, раніше сайт Президента повідомляв, що сьогодні Янукович сам візьме участь в урочистих заходах з нагоди приведення до присяги на вірність українському народові курсантів першого курсу Національної академії внутрішніх справ.
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