Українець „тараном” прорвався через польський кордон

Польські прикордонники розшукують громадянина України, який на автомобілі ”тараном” прорвався через кордон у пункті пропуску ”Медика - Шегині” (Львівська область) та зник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської прикордонної служби, зазначивши, що польська сторона має точні дані про українця.

24-річний громадянин України їхав автомобілем Mercedes Sprinter, і прикордонники вирішили його детально перевірити. ”Але водій, замість того, аби послухатися прикордонників, вирішив самостійно залишити пункт пропуску. Під час втечі він ”тараном” взяв прикордонний шлагбаум та наткнувся на ”кактус”, який пошкодив колеса автомобіля. Автомобіль він полишив та втік”, - йдеться у повідомленні.

В автомобілі було виявлено 26,5 тис. пачок сигарет вартістю 90 тис. доларів.

Українцю загрожує покарання за контрабанду, порушення правил дорожнього руху та знищення майна.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний випадок стався у липні цього року, коли 28-річний українець на Renault Trafic перевозив контрабандні сигарети на 35 тис. доларів. Він також прорвався через польсько-український кордон, але його вдалося одразу затримати.