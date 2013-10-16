Кучма: головні проблеми України - корупція і непрофесіоналізм

Колишній Президент України Леонід Кучма вважає, що головними проблемами для країни є корупція і непрофесіоналізм у роботі.

Про це він заявив в інтерв`ю агентству УНІАН.

«На жаль, в Україні працює система, яку називають «корупція». Це – головна наша хвороба. Вона є і в інших країнах, у всьому світі. Це не таємниця. Вона і за моїх часів була. Але вся річ у тім, що корупція з роками не зменшується, а збільшується», - переконаний Кучма.

Про ухвалення Верховною Радою низки антикорупційних законів він сказав: «Закони приймаються, а як вони працюють? Ось у чому головне питання. Замість них частіше і краще спрацьовує телефонне право, хоч і без закону. Ми досі живемо у Радянському Союзі: тобто, окремо існують недоторканні і окремо існує решта українців. Потрібно позбавлятися цього, і якнайшвидше, тим краще для країни».

На думку екс-президента, чиновникам потрібно більше думати про державу, про її інтереси, а не свої, постійно зважуючи потреби з можливостями.

На питання, як за 10 років після його президентства виглядає «Україна без Кучми», Кучма відповів: «Не хочу оцінювати. Скажу лише, що скрізь повинні працювати професіонали. Це прописна істина. На превеликий жаль, ми зараз не можемо цим похвалитися. У цьому і головна проблема для України».