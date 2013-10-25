У Херсоні під час затримання наркокур'єра поранили міліціонера

У Херсоні під час спецоперації із затримання наркокур`єра було поранено офіцера міліції.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків управління МВС України в Херсонській області, оперативники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС затримали небезпечного наркокур`єра, який займався оптовим продажем і розповсюдженням особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну. При затриманні зловмисник чинив опір і поранив старшого оперуповноваженого УБОЗ.

Спецоперацію із затримання було проведено ввечері 23 жовтня в Херсоні. Оперативники зупинили автомобіль ”Опель”, на якому пересувався зловмисник, і запропонували йому вийти з машини. Чоловік чинив опір і намагався втекти на автомобілі. Коли співробітники міліції зашкодили йому це зробити, злочинець дістав пістолет і намагався вистрілити в правоохоронців. Міліціонерам вдалося вибити пістолет із рук наркокур`єра. Після чого він дістав «стилет» і кинувся на одного з оперативників, внаслідок чого міліціонер отримав порізи рук.

Пораненому капітану міліції безпосередньо на місці пригоди надали першу медичну допомогу.

Під час обшуку в автомобілі наркокур`єра оперативники виявили й вилучили пістолет-кулемет «Zoraki» і обріз мисливської рушниці.

Також у машині знаходилася маска з прорізами для очей і близько 400 грамів порошку білого кольору. Частина речовини була розфасована по пакетиках і готувалася для продажу.

Паспорт чоловіка й документи на автомобіль були підробленими. В документах указувалися прізвище та ім`я іншої людини. Також у машині знаходився комплект державних номерних знаків, які були викрадені в Одеській області.

Під час обшуку квартири підозрюваного в сейфі був виявлений ще один автомат і два пістолети. Зараз вилучене направлено на експертизу. Оперативники вилучили електронні ваги, 15 грамів білого порошку, канабіс і використані шприци. Про зловмисника відомо, що йому 43 роки, раніше судимий за зберігання й розповсюдження наркотиків.

Затриманого доправлено до ізолятора тимчасового тримання.

Як зазначив перший заступник начальника УМВС України в Херсонській області Євген Тимофєєв, слідчим управлінням УМВС стосовно затриманого почато 5 кримінальних проваджень за різними статтями Кримінального кодексу України.

Провадження почато за ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами), ч.2 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів), ч.1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 2 ст. 345 ККУ (загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) і ч.3 ст.357 УКУ (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження). Якщо провину затриманого буде доведено, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.