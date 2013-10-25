Захарченку доповіли про справу судді Трофімова

Понад 40 тисяч осіб допитано в рамках розслідування вбивства судді Трофимова та його рідних, проведено майже 800 експертиз, а кримінальне провадження налічує близько 500-та томів. Про це 25 жовтня йшлося у Харкові під час заслуховування щодо розслідування вчинення цього резонансного злочину за участі міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У робочій нараді взяли участь прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, перший заступник начальника Головного слідчого управління Олександр Гончаров, начальник Департаменту карного розшуку Василь Паскал та представники правоохоронних органів Харківщини.

Під час слідства правоохоронці здійснили величезний обсяг роботи: допитали понад 40 тисяч осіб, провели майже 800 судових експертиз, переглянули відеозаписи більше 60-ти камер спостереження, провели майже 60 обшуків.

Відпрацьовано значну кількість приміщень, у тому числі покинуті будинки, підвали, горища, колектори теплотрас, каналізаційні комунікації.

Під час заслуховування визначено основні версії та подальші дії правоохоронців щодо розслідування цього злочину. Досудове розслідування триває та перебуває на особливому контролі керівництва МВС.