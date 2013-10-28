На авто правоохоронців впав камінь з мосту

26 жовтня під Житомиром на автомобіль правоохоронців впав камінь з мосту, його водій зараз у реанімації Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області.

До відділу міліції надійшло повідомлення про те, що у Житомирському районі близько п’ятої ранку на автодорозі з навісного пішохідного моста впав камінь на автомобіль, що проїздив від ним. У результаті постраждав водій.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Житомирського РВ та УМВС України в області. Працівники міліції встановили, що у с. Березівці з пішохідного мосту на лобове скло проїжджаючого під ним автомобіля «Форд-Оріон» впав камінь вагою близько 5 кг. За кермом перебував 35-річний капітан міліції, працівник Червоноармійського райвідділу. Чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми.

Правоохоронця госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні, де проведено оперативне втручання. За прогнозами медиків, стан потерпілого стабільно важкий.

У машині перебували ще два працівники міліції, вони не постраждали.

«Чоловіки перебували при виконанні службових обов’язків й їхали на затримання підозрюваного у скоєнні злочину», - зазначили в обласному главку.

Наразі подію відповідним чином зареєстровано. Перевірка триває. Попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.