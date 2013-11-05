На Миколаївщині затримали групу, яка на ходу обкрадала вантажівки

На Миколаївщині викрито злочинне угрупування, на рахунку у якого більше ніж 15 фактів крадіжок з вантажівок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили пістолет «ПМ» з глушником калібру 9 мм, споряджений набоями, рушницю та набої до неї, холодну зброю, наручники, арбалет, два пневматичних пістолети з набоями до них, маски для обличчя та 100г канабісу.

Як зазначається у повідомленні, на почату року до міліції почали надходити заяви про здійснення крадіжок із вантажних автомобілів. При цьому водії транспортних засобів виявляли, що позбулися частини товару, як зазвичай, більшої, безпосередньо під час руху. Тобто, виїжджаючи з місця паркування, вантажні відділи машин були надійно зачинені, а ось після прибуття до пункту призначення водії виявляли, що замки пошкоджені, а товар зник. При цьому водії запевняли правоохоронців, що не було жодної зупинки протягом всього маршруту, та й нічого підозрілого вони на своєму шляху не бачили.

Міліціонери розпочинали кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.185 КК України, проводили розшукові заходи та згодом вже стало зрозуміло, що до всіх випадків має відношення одна й та ж група людей.

До справи підключились працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю та, впевнившись у тому, що на території Миколаївської області діє злочинне угрупування, всі матеріали були об’єднані в одне провадження.

За кілька місяців міліціонерами було встановлено, що до складу групи входить п’ятеро осіб і що вони мешкають у місті Южноукраїнськ та місті Первомайськ. Майже всі зловмисники вже мали раніше проблеми із законом та притягувались до кримінальної відповідальності. Лише один 40-річний громадянин сусідньої держави, який, до речі, знаходився на території нашої країни на нелегальних підставах, не вступав раніше у конфлікт із Фемідою, але ця інформація наразі детально перевіряється правоохоронцями.

Організатором «нової» ж справи став 39-річний мешканець Первомайська.

Чоловіків, вік яких складав від 39 до 43 років, об’єднувало одне бажання – мати купу грошей, при цьому не докладаючи зусиль. Ватажок злочинної групи розподілив кожному своє завдання: кращі з водіїв забезпечували майстерне утримування автомобіля під час руху біля вантажного відділення транспортних засобів, більш спритні та легкі зривали спеціальними пристроями замки та перекидали речі, які знаходились у вантажівках.

Під час підготовки чергової «операції» зловмисників було затримано. Працівники УБОЗ УМВС спільно з міліціонерами Вознесенського району не надали можливості злочинній групі продовжувати позбавляти громадян їх майна.

Загалом на «рахунку» угрупування, у період з березня по жовтень 2013 року, значиться більше ніж 15 фактів здійснення крадіжок товарно-матеріальних цінностей із вантажних автомобілів.

Під час проведення дванадцяти санкціонованих судом обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено пістолет «ПМ» з глушником калібру 9 мм, споряджений набоями, рушницю та набої до неї, холодну зброю, наручники, арбалет, два пневматичних пістолети з набоями до них та електрошокер.

Зловмисники готувалися до здійснення злочинів доволі ретельно. По-перше, вони спеціально обладнали автомобіль всім необхідним для вчинення крадіжок в умовах дорожнього руху та кількома парами державних автомобільних номерних знаків. Для спілкування - використовували переносні радіостанції, а для забезпечення свого «інкогніто» – маски для обличчя, частина з яких була виготовлена з в'язаних шапок чорного кольору з прорізами для очей, а інші - заводського виготовлення з зображенням потворного обличчя. Вилучено за місцями проведення обшуків і знаряддя для усунення запірних пристроїв автомобілів, ручні ножиці для різки арматури, електрична ножівка по металу та чимало інших інструментів і пристроїв.

Не зуміли пояснити зловмисники міліціонерам і шляхи надходження до них двадцяти трьох жіночих прикрас, вироблених із золота, та побутової техніки, яка знаходилась ще у заводських упаковках. Ще й до всього правоохоронці вилучили 100 г практично готового до вживання недосушеного канабісу.

Під час проведення першочергових слідчих заходів була доведена причетність затриманих до здійснення розбійного нападу у одному із селищ Вознесенського району, де вони, погрожуючи ножем і пістолетом, проникли до будинку місцевої мешканки та заволоділи її майном.

Слідчим Управлінням УМВС України в Миколаївській області встановлюються додаткові епізоди діяльності злочинного угрупування, перевіряється причетність до здійснення інших аналогічних злочинів на території держави. Дії зловмисників кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28 «Вчинення злочину організованою групою» та ч.5 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Стосовно зловмисників обрано запобіжний захід – взяття під варту.