На Сумщині затримали грабіжників ювелірного магазину

У результаті проведеної спецоперації співробітниками карного розшуку та бійцями спецпідрозділу «Беркут» в Краснопільському районі були затримані зловмисники, яких розшукувала Харківська міліція за скоєння зухвалого розбійного нападу на ювелірний магазин.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю УМВС України у Сумській області.

Подія сталася 12 листопада в Харкові. Чоловіки у масках зі зброєю в руках увірвались в приміщення ювелірного магазину, наказали продавцям лягти на підлогу і відразу відкрили вогонь. Одна куля влучила в охоронця. Вони розбили вітрини, забрали ювелірні вироби і намагались втекти. Працівникам міліції, які одразу прибули за викликом, останні чинили жорсткий опір і поранили міліціонера. Правоохоронці затримали одного з нападників, його спільникам вдалося втекти. Їх оголосили в розшук.

«Сумська міліція активно долучилась до пошуку зловмисників. Не виключався той факт, що вони могли переховуватись на нашій території. - розповідає заступник начальника УМВС області Олексій Бойко, - відповідні орієнтування з фотокартками та прикметами нападників отримали всі співробітники міліції. Особлива увага – селам, які межують із населеними пунктами Російської федерації. В результаті вжитих оперативних заходів було встановлено , що розшукувані переховуються в одному з таких прикордонних сіл Краснопільського району. Тож співробітники карного розшуку і бійці спецпідрозділу «Беркут» виїхали для проведення спецоперації».

Затримали зловмисників на одній з вулиць села. Поява співробітників міліції виявилась для них повною несподіванкою. Вони намагались чинити опір, але марно. На службовому авто під охороною їх доправили до обласного УМВС.

Один із затриманих – 24-річний Андрій Крикун, його подільник – Олексій Устюжанін.

Невдовзі їх відвезуть до Харкова, де міліція відкрила проти них кримінальне провадження за статтею «Розбій». Згідно з чинним законодавством покаранням за такий зухвалий злочин може стати до 15 років позбавлення волі.