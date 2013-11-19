Міліція з’ясовує причини смерті 23-річного матроса

23-річний матрос, який 11 листопада самовільно покинув російську військову частину знайдений мертвим. Про те, що 17 листопада, під кручею в районі міста Фіолент виявлено тіло молодого хлопця у камуфльованій формі, Балаклавський районний відділ міліції повідомив місцевий житель.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Севастополі.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події встановила особу померлого. Ним виявився 23-річний матрос Артем Моккоев, який 11 листопада самовільно залишив військову частину.

Попередньо причиною смерті стала політравма в результаті падіння з висоти.

У даний час проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення свідків та обставин події.