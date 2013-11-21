У центрі Луганська виявили порно-студію

У центрі Луганська правоохоронці викрили підпільну Інтернет-порностудію. Одна з кімнат була переобладнана під центральний офіс, ще одна перетворилася на адміністраторську, третя кімната була розділена розмальованою ДСП-шною плитою на два знімальні майданчики.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, у квартирі виготовлялися відео і друкована продукція. Дана студія ховалася за металевими дверима, була обладнана системою відеоспостереження, штори в ній завжди були закриті.

Потурбувалися власники і про те, щоб не можна було встановити реальну адресу місцезнаходження цього «підприємства».

Студія була обладнана усією необхідною для функціонування технікою, у тому числі веб-камерами та доступом до Інтернету.

Крім того, призначений цей інтернет-ресурс був у першу чергу для іноземних клієнтів, які, заплативши відповідну суму, могли в режимі он-лайн задовольнити будь порнографічні забаганки.

Проте, незважаючи на вжиті заходи безпеки, оперативники встановили організаторів порно-студії і припинили її діяльність. Організатором он-лайн порно-студії виявився 24–річний приватний підприємець з Луганська.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Під час обшуку було вилучено більше десяти комп'ютерів, веб-камери, електронні носії, фотоапарат, документи і «сценічні костюми» «робітниць» Інтернет-студії.

Зараз проводиться досудове слідство, яке встановить особи всіх учасників цього «підприємства». Поки ж відомо, що в якості «моделей» виступали близько 20 молодих дівчат з Луганська й області, здебільшого – студентки, які в перервах між «роботою» встигали готуватися до іспитів.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права займатися певною діяльністю та конфіскацією порнографічних предметів.