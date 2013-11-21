Телефонний шахрай видурив у жінки 12 тис. грн

Жителька Шостки перерахувала на банківську картку шахраїв 12 000 грн. Саме таку суму, за мовчання, запросив псевдосвідок вбивства, яке нібито скоїв її син в Києві. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області.

На робочий телефон 44-річної жительки Шостки надійшов дзвінок. Чоловік, з голосом схожим на її сина, прохав у жінки про допомогу. Вона намагалась розпитати, що трапилось, але чоловік відповів, що про все їй розповість свідок і передав йому слухавку.

Невідомий повідомив жінці приголомшливу новину: «Я свідок вбивства, яке щойно скоїв ваш син». За своє мовчання чоловік запросив 5 000 доларів США. Такої суми у жінки не було, тож «свідок» погодився на всі гроші, які їй вдасться знайти.

Зібравши вдома 12 000 грн, перелякана мати викликала таксі і поїхала до банку. Невідомий тримав її на зв’язку до тих пір, аж доки гроші не були перераховані на вказаний рахунок.

Через деякий час, трохи оговтавшись від пережитого, жінка зателефонувала сину. Той заспокоїв матір, що ніякого вбивства не скоював, зараз він вдома і сьогодні збирався їхати з Києва до неї.

Тільки тепер потерпіла зрозуміла, що її ошукали і одразу звернулась до міліції.

Правоохоронці встановили, що картка, на яку жінка перерахувала гроші, була відкрита за день до дзвінка. Нажаль, грошей на рахунку вже не було.

Сьогодні співробітники міліції проводять всі можливі заходи, щоб встановити особу шахраїв. По даному факту відкрито кримінальне провадження по ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.