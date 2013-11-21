У міліції працює 261 тисяча осіб, – МВС

В органах МВС працює 261 тисяча співробітників, включаючи понад 33 тисячі працівників Внутрішніх військ, 11,4 тисячі курсантів відомчих вишів, усі допоміжні служби разом із цивільними працівниками. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

За словами міністра, фактично в МВС нині 171 тисяча посад рядового і начальницького складу — приблизно 376 міліціонерів на 100 тисяч населення. «Але реальні показники ще нижчі, оскільки певні посади залишаються вакантними», – сказав міністр.

«Звідки ж інформація про 500 тисяч? Справді, років 17 тому МВС налічувало 596 тисяч працівників. Але поступово, внаслідок зменшення бюджетних видатків, припинення фінансування з місцевих бюджетів, реорганізації та виведення зі складу МВС деяких служб чисельність відомства скоротилась більш ніж удвічі. Чи можливе подальше скорочення, відповісти складно — реформа, покликана відображати новий статус відомства, триває. Все залежить від рівня оснащеності, впровадження новітніх технологій і змін у законодавстві», – сказав міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Окрім цього, міністр нагадав, що чисельність працівників МВС визначена ще 2002 року Законом «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» обсягом 357,7 тисячі осіб.

«Це крайня межа, встановлена Верховною Радою», – додав Захарченко.