Міліціонер врятував епілептика на Євромайдані

Міліціонер врятував епітлептика на Євромайдані.

Інцидент стався зранку у понеділок, 25 листопада, на Майдані Незалежності у Києві.

У хлопця стався напад епілепсії. На місці події не було лікарів, тому рятувати парубка кинувся працівник міліції. Він надавав хворому першу допомогу, поки на площу не приїхала карета швидкої допомоги.

Очевидці зустріли вчинок правоохоронця оплесками, проте сам винуватець їх не пам'ятає.

"В таких ситуаціях навіть не звертаєш уваги на зовнішнє середовище. Просто намагаєшся виконувати свою роботу і все", - сказав скромний міліціонер.

Тим часом, міліціонери з мітингувальниками залишилися разом зустрічати вечір на Євромайдані. Протестувальники кажуть, що стояти їм доведеться довго, бо розходитися не планують і сьогодні вночі.

ТСН