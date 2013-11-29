Суддю Сімоненко уведено до складу Судової палати ВСУ

Пленум Верховного Суду України увів суддю Валентину Сімоненко до складу Судової палати у цивільних справах ВСУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВСУ.

Повідомляється, що 29 листопада Пленум ВСУ під головуванням голови Верховного Суду України Ярослава Романюка «постановив увести суддю Сімоненко Валентину Миколаївну до складу Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України».

Як повідомлялося раніше, Сімоненко обрано на посаду судді Верховного Суду України відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 листопада 2013 року № 675-VII «Про обрання суддів». Наказом Голови Верховного Суду України від 19 листопада 2013 року № 835-к Сімоненко зараховано до штату Верховного Суду України.

Також Пленум Верховного Суду України постановив визначити персональний склад Судової палати у кримінальних справах для перегляду за нововиявленими обставинами постановленої в порядку виключного провадження ухвали колегії суддів цієї палати, враховуючи, що декілька суддів палати відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України не мають права брати участь у розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами як такі, що брали участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання.