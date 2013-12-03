Захарченко відвідав постраждалих правоохоронців у лікарні

126 міліціонерів, які перебувають на лікуванні у Центральному госпіталі МВС, зустрічали сьогодні Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

1 грудня під час безпорядків біля будівлі Адміністрації Президента люди з агресивно налаштованого натовпу жбурляли у правоохоронців каміння, палиці та били залізними ланцюгами. Внаслідок таких дій, більше сотні міліціонерів отримали поранення.

Начальник хірургічного відділення Центрального госпіталю МВС Олексій Ярміничів розповів, що багато правоохоронців госпіталізовані із закритими черепно-мозковими травмами, струсом головного мозку, травмами рук та ніг. З хворими працюють лікарі, надаючи постраждалим необхідну медичну допомогу.



Фото: МВС України

Віталій Захарченко поспілкувався з потерпілими та побажав їм швидкого одужання.