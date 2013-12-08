МВС закликає не підбурювати громадян до злочинів
13:53, 08 грудня 2013Кримінал
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Молодики готуються до штурму
На Майдані Незалежності у Києві від народних депутатів від партії «Батьківщина», зокрема, Сергія Пашинського лунають заклики штурмувати органи державної влади. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.
Станом на 13:00 в МВС є інформація, що близько 200-т молодиків у центрі міста екіпіруються масками, газовими балончиками, палицями, пляшками із запальною сумішшю та збираються рушити в сторону Адміністрації Президента та Кабінету міністрів України.
МВС нагадує про кримінальну відповідальність за такого роду дії та закликає не підбурювати громадян на вчинення злочинів.
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