Курсанти внутрішніх справ на день стали помічниками Миколая

Вже котрий рік поспіль курсанти та офіцери Львівського державного університету внутрішніх справ стають помічниками святого Миколая і напередодні свята відвідують сиротинці та школи-інтернати.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні 24 курсанти факультету з підготовки фахівців для підрозділів слідства ЛьвДУВС, на чолі з начальником факультету полковником міліції Олексієм Авраменком та його заступником підполковником міліції Оксаною Бондарчук, завітали до Львівського будинку дитини №1, аби привітати малят й подарувати їм омріяні іграшки та гостинці.

З радісними вигуками «маліція!», дітлахи кинулися до гостей та подарунків. Малюки отримали саме те, що хотіли, адже напередодні добродійники зібрали «замовлення» для святого Миколая. Машинки, ляльки, новорічні костюми, солодощі та фрукти – кожен святковий пакуночок знайшов свого власника.

Вихованці сиротинця, у свою чергу, влаштували для гостей справжнє святкове дійство із піснями, танцями та віршами. Курсанти та офіцери ЛьвДУВС завдяки маленьким акторам опинилися у справжній новорічній казці. Зі сцени до глядачів промовляли звірята, ангелики, сніжинки та сам святий Миколай.