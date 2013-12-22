Порушень порядку під час Народного віче не зафіксовано – міліція
20:24, 22 грудня 2013Кримінал
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На Майдані Незалежності у Києві
Міліція не зафіксувала порушень громадського порядку під час чергового Народного віче на майдані Незалежності в Києві. Про це повідомили УНІАН в столичному Главку міліції.
Разом з тим, як передає кореспондент УНІАН, на головній площі Києва на даний час перебуває майже 5 тисяч осіб, які слухають виступи артистів зі сцени Майдану.
Також на прилеглій до Майдану Незалежності території було помічено кількох осіб, одягнутих у костюми Дідів Морозів зі стрічками прапорів ЄС та України на одязі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на Майдані Незалежності відбулося Народне віче, учасники якого ухвалили резолюцію про створення Народного об’єднання «Майдан».
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