Порушень порядку під час Народного віче не зафіксовано – міліція

Міліція не зафіксувала порушень громадського порядку під час чергового Народного віче на майдані Незалежності в Києві. Про це повідомили УНІАН в столичному Главку міліції.

Разом з тим, як передає кореспондент УНІАН, на головній площі Києва на даний час перебуває майже 5 тисяч осіб, які слухають виступи артистів зі сцени Майдану.

Також на прилеглій до Майдану Незалежності території було помічено кількох осіб, одягнутих у костюми Дідів Морозів зі стрічками прапорів ЄС та України на одязі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на Майдані Незалежності відбулося Народне віче, учасники якого ухвалили резолюцію про створення Народного об’єднання «Майдан».