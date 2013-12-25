Міліція відкрила провадження за побиття Чорновіл

У ніч на 25 грудня близько 0:40 за 400 метрів від столиці на трасі Бориспіль-Київ працівники Державтоінспекції виявили на обочині авто. Неподалік у кюветі вони побачили побиту жінку. Правоохоронці надали потерпілій першу медичну допомогу та викликали швидку.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпілою є Тетяна Чорновол. За її словами, вона на власному авто Chevrolet Aveo направлялася від Борисполя у напрямку Києва, коли помітила за собою стеження невідомих на позашляховику темного кольору. Водій підозрілого автомобіля почав її притискати до узбіччя. Коли вона зупинилася, кілька чоловіків, які її переслідували, розбили заднє скло її авто, витягнули дівчину і почали бити. Після цього скинули її в кювет. Описати кривдників потерпіла не змогла.

Наразі за даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває, працівники міліції встановлюють обставини події.

Свідків прохання повідомити інформацію стосовно цієї події до міліції.

Окрім цього, у міліції наголошують, що в автомобілі Тетяни Чорновол був знайдений відеореєстратор, однак родичі постраждалої не віддали його працівникам міліції для встановлення причини трагедії.