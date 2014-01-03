На Буковині в ДТП загинуло чотири людини. Фото

У Чернівецькій області внаслідок аварії загинуло четверо людей, ще четверо – госпіталізовані до лікарні із численними тілесними ушкодженнями.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, трагедія сталася 2 січня близько 22:00 в селі Суховерхів Кіцманського району. 31-річний водій, керуючи автомобілем «ВАЗ-2106», виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес-Бенц», під керуванням 60-річного жителя Новоселицького району.

На момент аварії у ВАЗі було семеро осіб. Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів «ВАЗу», 28-ми, 31-го та 48-річного віку, від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Трьох пасажирів цього ж автомобіля та пасажирку «Мерседеса» з тілесними ушкодженнями доставлено до центральної районної лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Інші обставини трагедії з’ясовуються.