На Різдво Христове міліція посилить охорону громадського порядку

У МВС прогнозують, що участь у релігійних заходах візьмуть майже 15 млн. громадян і гостей України.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За інформацією представників Департаменту громадської безпеки (ДГБ) МВС України, релігійні заходи плануються в більш, ніж в 10 тис. населених пунктах держави.

«Свято Різдва Христового люди будуть відзначати також у більш ніж 13 тис. культових спорудах», - йдеться в повідомленні ДГБ.

Відтак, за словами правоохоронців, до виконання завдань з охорони громадського порядку залучатиметься понад 16 тис. правоохоронців, які особливу увагу приділятимуть підтриманню громадського порядку поблизу церков, де заплановані богослужіння з нагоди світлого свята - Різдва Христового.

Не обійдеться в ці дні традиційно і без ДАІ - безпеку автомобільного руху на вулицях біля храмів забезпечуватимуть інспектори дорожньо-патрульної служби.