Після подій біля суду відкрито декілька кримінальних проваджень

Проти активістів після вчорашніх подій біля Києво-Святошинського суду відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.



Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні нагадується, що вчора, 10 січня, під час винесення вироку особам, яких звинувачують в терористичному акті, група активістів на чолі з народними депутатами під прапорами ВО «Свобода» пікетували приміщення Києво-Святошинського суду.

Частина пікетувальників заблокувала виїзди з внутрішнього двору суду та прилеглі до приміщення вулиці, аби не пропустити службовий автомобіль.

«Під час спроби автомобіля полку конвойної служби міліції із засудженими виїхати за територію суду мітингувальники почали поводитись агресивно. Радикально налаштовані активісти кидали в бік приміщення суду та в службовий автомобіль пляшки з водою та каміння, блокуючи при цьому рух авто. Незважаючи на вимоги правоохоронців припинити порушення громадського порядку, окремі активісти продовжили перешкоджати руху авто, намагаючись при цьому спровокувати конфлікт із співробітниками міліції», - зауважили у УЗГ МВС.

Також, за даними міліції, аби забезпечити безперешкодний проїзд службового автомобіля, співробітники ПМОП «Беркут» відтіснили мітингувальників від авто, створивши коридор для його проїзду. Розпочалась штовханина. Водночас невідомі особи, кидаючи камінням в бік правоохоронців, пошкодили скло автомобіля полку конвойної служби міліції.

В результаті неправомірних дій активістів було пошкоджено фасад будівлі суду.

Окрім цього, під час зачитування вироку судді плеснули в обличчя невідомою речовиною.

Внаслідок таких дій близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Одного із них госпіталізовано із переломом ноги.

Розпочаті кримінальні провадження з частиною 3 статті 296 (Хуліганство), частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та частиною 1 статті 376 (Втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня активісти пікетували приміщення Києво-Святошинського райсуду. До приміщення суду також було підтягнуто велику кількість бійців спецпідрозділів міліції.

Під час сутичок, що сталися біля суду, міліція побила двох народних депутатів від ВО «Свобода» – Едуарда Леонова та Юрія Бублика, а також екс-міністра внутрішніх справ, лідера руху «Третя українська республіка» Юрія Луценка.

Також після сутичок з бійцями спецпірозділу “Беркут” біля Києво-Святошинського райсуду було госпіталізовано шістьох постраждалих активістів.

Крім того, учасники Автомайдану заблокували три автобуси з бійцями «Беркуту» на проспекті Перемоги біля приміщення суду і поспускали колеса в автобусах.

Довідка УНІАН. 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув`язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.