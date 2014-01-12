Прокуратура оскаржить вирок «васильківським терористам», бо вважає його «занадто м’яким».

Про це заявив державний обвинувач у зазначеній кримінальній справі Костянтин Кулаківський, повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

За словами Кулаківського, у справі «васильківських терористів» є лише факти та експертизи, які не дають приводів сумніватися у реальних намірах засуджених. «Події, про які йдеться – це тероризм у класичному його вигляді. Доказами вини засуджених є вилучені в останніх незаконно придбана зброя, боєприпаси, психотропні речовини та вибуховий пристрій» - вважає прокурор.

Кулаківський повідомив також про те, що «усі докази були здобути виключно законним шляхом і вони знайшли своє підтвердження під час судового розгляду». «Тому держобвинувачення вважає винесений судом вирок у цій справі занадто м’яким. Позиція прокуратури полягала у призначенні міри покарання у виді позбавленні волі до 9 років», - сказав Кулаківський і додав: «Вирок, який виніс суд, буде мною оскаржений в апеляційній інстанції».

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам “васильківської справи” - по 6 років ув`язнення.

22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.

З кінця 2011 року справу розглядав Києво-Святошинський райсуд.