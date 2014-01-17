Інтернет-шахрай замість нового планшета прислав книгу

До правоохоронців Кременчука звернулась 40-річна мешканка міста Вінниця. Міліціонерам жінка повідомила, що її ошукав інтернет-шахрай. Перед святами сім’я потерпілої вирішила замовити подарунок для дитини – планшет.

Як повідомили в обласному управлінні міліції, знайшовши відповідний товар, в телефонному режимі потерпілі домовилися з ймовірним продавцем та перерахували йому близько 2000 гривень. Заявники чекали посилку, але в коробці, яка надійшла, був запакований не новенький планшет, а просто книга.

«Моя дитина проплакала всю Новорічну ніч. Ми ніколи не могли подумати, що потрапимо на гачок шахраїв»,- говорить ошукана Наталя.

На допомогу жінці прийшли дільничні інспектори міліції Кременчуцького міського відділу. Поспілкувавшись з потерпілою, правоохоронці швидко встановили винуватця. Ним виявився 17-річний кременчужанин. З початку року юний шахрай, уже встиг ошукати ще одну людину.

На даний час по факту відкрито кримінальне провадження за статтею 190 частиною 2 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі встановлюють всі обставини діяння.

За скоєне молодику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.