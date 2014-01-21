22 учасникам сутичок у Києві повідомили про підозру

Міліція 22 особам повідомила про підозру в масових заворушеннях на вулиці Грушевського у центрі столиці.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

“50 найбільш активних учасників масових заворушень вже доставлені до органів внутрішніх справ. 26 правопорушників процесуально затримані, 22 – повідомлено про підозру”, - зазначили в повідомленні.

Як зазначив заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олег Татаров, міліція не розподіляє правопорушників на студентів та не студентів.

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“Всі повинні дотримуватися Конституції України, вимог Кримінального кодексу та інших законів і ні в якому разі їх не порушувати” – сказав він.

Також Татаров нагадав, що правоохоронці вже неодноразово закликали учасників масових акцій не піддаватися на провокації з боку окремих осіб, у тому числі – політиків.

Як повідомляв УНІАН, в Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Зранку 21 січня близько 7.00 декілька священиків пришли на вулицю Грушевського, стали між бійцями спецпідрозділу «Беркут», внутрішніх військ і мітингувальниками й закликали їх припинити сутички.

У цей час обидві сторони припинили дії, дослухавшись до слів священиків.

На даний час ситуація на Грушевського спокійна, але мітингувальники готуються до сутичок: збирають каміння, бруківку, пляшки.