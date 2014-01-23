Якби правоохоронці використовували вогнепальну зброю, жертв було б більше - Асоціація власників зброї

Якби правоохоронні органи дійсно використовували вогнепальну зброю під час зіткнень на вул. Грушевського в Києві, жертв було б в рази більше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова наглядової ради «Української асоціації власників зброї» Георгій Учайкін.

«Сказати, що використовується вогнепальна зброя, ми не можемо. Давайте спиратися на фактаж . Ми бачимо купу гільз. Було тисячі пострілів, напевно, зроблено. Якби правоохоронці насправді застосували зброю зі справжніми кулями, було б значно більше жертв, а не дві», - сказав він.

«Коли в центрі Києва вбивають людей, ми маємо зробити висновки. Я не можу зрозуміти, чому стріляють у журналістів. Це дуже погано. Використовуйте хоча б захист для очей - окуляри. Але це не жарти. Вже майже 10 людей втратили зір, частково або повністю. Попросіть у друзів бронежилет. Вчора ситуація стала ще серйознішою», - додав Учайкін.

Він також повідомив, що Асоціація звернулася до голови МВС Віталія Захарченка з проханням «не штовхати країну в безодню, над якою ми стоїмо».

«Загальний градус піднявся. Складається враження, що одна сторона воює з іншого. Не займайте жодну зі сторону. Тому що сторін немає. Є громадяни України, які стоять по той та інший бік», - додав Учайкін, коментуючи події на Грушевського.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня стало відомо про загибель трьох мітингувальників на Грушевського. Двоє з них були застрелені. Один з них - Сергій Нігоян. Свідки стверджують , що обидва чоловіки загинули від пострілів снайперів з вогнепальної зброї.

Прем`єр -міністр України Микола Азаров запевнив, що у співробітників правоохоронних органів на вулиці Грушевського немає вогнепальної зброї.