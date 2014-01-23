Справу торгівців зброєю направлено до суду - ГУБОЗ

На Київщині закінчено досудове розслідування відносно учасників організованої злочинної групи, які на території області реалізовували нарізну зброю та вибухівку.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ГУБОЗ МВС України, затримали спільників працівники УБОЗ «на гарячому» прямо під час чергового факту продажу.

УБОЗівці довели, що за кілька місяців чоловіки продали 3 пістолети «Тульський Токарєв», 2 «Макарова», автомат «Калашникова» 7,62 мм, саморобний пістолет калібру 7,65 мм, 2 кілограми вибухівки, автомат «Скорпіон» та різноманітні набої. Вся зброя була оснащена пристроями безшумної стрільби.

Крім того, під час обшуку з автомобілів ділків та за місцем їх проживання правоохоронці вилучили автомати «Калашникова», «Вулкан», пістолети «ТТ», револьвери, детонатор, вибухівку, снайперські приціли, штик-ножі та патрони різного калібру.

Знайшли у чоловіків і кошти від реалізації товару, які вони сховали у колодязі з водою.

Загалом члени угрупування були дуже обережні та використовували всі їм відомі засоби конспірації. У телефонних розмовах ніколи не говорили про свої справи, а домівка, де вони зустрічалися, по всьому периметру була оснащена відеокамерами.

Наразі закінчено досудове слідство. Спільникам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вчинене у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.