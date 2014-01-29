На Вінниччині затримали групу сутенерів

Працівники вінницького УБОЗу на території області викрили діяльність організованої злочинної групи, яка отримувала прибутки шляхом сутенерства.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Валерій Пастух, працівники міліції затримали четверо чоловіків, які займалися сутенерством та звідництвом. Місце розпусти чоловіки утворили в одному з готельних комплексів.

Один із затриманих - іноземець. Він організовував прибуття іноземних громадян у готель для приємного відпочинку. Інші члени групи – місцеві жителі. До їхніх обов’язків входила доставка повій до клієнтів. Вартість послуг інтимного характеру у даному закладі коштувала понад 1 000 гривень.

У момент затримання в готелі знаходилися четверо жінок, троє з яких протягом останніх чотирьох місяців там постійно проживали і «працювали». Їхніми клієнтами були переважно далекобійники з Туреччини та Болгарії.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією групою осіб). Учасникам групи загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Наразі проводиться слідство.