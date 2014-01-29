Чиновник держземагентства вимагав від бізнесмена $580 тисяч хабара

У Миколаївській області чиновник Головного управління Держземагентства вимагав від приватного підприємця 580 тисяч доларів США хабара за укладання договору оренди землі. Правоохоронці затримали державного службовця «на гарячому».

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Чиновник вимагав гроші за укладення договору оренди майже 1,7 тисяч га державних земель на території області. Після одержання через посередника першої частини неправомірної вигоди в розмірі 180 тисяч доларів США спільників затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

«Наразі підозрювані затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання стосовно них запобіжного заходу», – зазначив перший заступник начальника ГУБОЗ МВС Валерій Рублевський.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.