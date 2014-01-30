У Херсоні попрощалися із загиблим міліціонером

У Херсоні майже 10 тисяч людей прийшли провести в останню путь капітана міліції Олександра Кисілевського. Молодий офіцер помер у лікарні після отримання ножового поранення.

Рідні і близькі загиблого, керівництво Управління МВС області, колеги, ветерани ОВС, профспілкові організації, весь особовий склад міліції Херсонщини не стримували сліз.

Міліціонерів підтримували їх колеги з силових структур. До траурної ходи приєдналися і жителі міста. Вони не були знайомі з Олександром, але захотіли проститися з ним та висловити слова співчуття рідним.

«Капітан міліції Олександр Кисілевський був справжнім офіцером, порядною людиною, хорошим сім'янином, найкращим сином та батьком. Він з честю виконав свій службовий обов'язок, - сказав начальник УМВС В'ячеслав Писаренко. – Ми не залишимо родину нашого загиблого товариша наодинці з бідою. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку та допомогу».

Під час проведення церемонії прощання до зали постійно приходили люди та клали квіти. Крім херсонців, проститися із загиблим приїхали колеги та небайдужі люди з усіх районів області. Олександр Кисілевський буде похований у рідному селі на Бериславщині.